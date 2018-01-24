食譜:和風海鮮團圓鍋:www.ytower.com.tw
食譜:和風海鮮團圓鍋

  • 【做　法】
  • 1.紅蘿蔔、山藥去皮切塊；山茼蒿洗淨，備用。
  • 2.將所有材料裝鍋，將所有調味料混合均勻後倒入鍋中煮熟即可。
  • 【備　註】
  • 味噌湯頭的鍋物一般都是使用鹽調味，不妨試試看使用帶有淡淡甜味與鰹魚鮮味的和露來提味，不但不會讓湯頭死鹹，更會提出味噌的鮮甜，讓味噌湯頭更美味！
  • 約15分鐘
主菜 .魚肉 .中式料理 .葷食
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