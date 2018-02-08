食譜:花眉蒜子煲鯽魚:www.ytower.com.tw

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食譜:花眉蒜子煲鯽魚
  • 【調 味 料】
  • 米酒 100cc
  • 1/2茶匙

  • 【做　法】
  • 1.花生及眉豆洗淨後泡水1小時漲發後瀝乾。
  • 2.將水加入鍋中煮滾後，放入花生及眉豆煮約30分鐘。
  • 3.再將處理好的鯽魚及其他材料放入，倒入米酒。
  • 4.煮滾後改轉小火，續煮約15分鐘，加入鹽調味即可。
主菜 .魚肉 .中式料理 .葷食 .32道煲湯
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