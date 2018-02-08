食譜:川芎白芷魚頭湯:www.ytower.com.tw
食譜:川芎白芷魚頭湯
  • 【調 味 料】
  • 米酒 50cc
  • 1/2茶匙

  • 【做　法】
  • 1.川芎、白芷及枸杞洗淨瀝乾；魚頭洗淨瀝乾備用。
  • 2.取鍋，加入2大匙油燒熱，放入青魚頭煎至兩面焦黃，盛出備用。
  • 3.將水加入鍋中煮滾後，將魚頭及其他材料放入，倒入米酒。
  • 4.煮滾後改轉小火，續煮約15分鐘，加入鹽調味即可。
.魚肉 .中式料理 .葷食 .32道煲湯
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