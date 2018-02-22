食譜:牛蒡魚片粥:www.ytower.com.tw

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食譜:牛蒡魚片粥

  • 【做　法】
  • 1.白米洗淨，放入湯鍋中，加入3000cc水浸泡30分鐘。
  • 2.牛蒡去皮，洗淨切片。
  • 3.將作法1煮滾，再放入牛蒡，轉水火煮20分鐘。
  • 4.最後放入魚片煮熟，加入所有調味料、薑絲、蔥絲煮滾即可。
粥品 .魚肉 .中式料理 .葷食
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