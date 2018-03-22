食譜:香煎芝麻魚片:www.ytower.com.tw

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食譜:香煎芝麻魚片

  • 【做　法】
  • 1.鯛魚片加入調味料醃約2分鐘。
  • 2.蛋加入麵粉拌勻，將作法1的魚片放入裹勻。
  • 3.將作法2的魚片沾上白芝麻。
  • 4.熱鍋後，鍋內加入少許油，放入作法3的芝麻魚片以小火煎至兩面金黃至熟即可。
主菜 .魚肉 .中式料理 .葷食
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