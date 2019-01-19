食譜:紅燒黃魚:www.ytower.com.tw

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食譜:紅燒黃魚

  • 【做　法】
  • 1.蔥洗淨、切段；薑去皮、切絲；紅辣椒洗淨，去蒂及籽後切片；香菇去蒂頭備用。
  • 2.熱鍋，放入約3大匙油，開中火燒至油稍熱，放入作法1的魚及蒜仁以小火煎至金黃後起鍋，稍微瀝油。
  • 3.鍋底留少許油，放入蔥段、薑絲、紅辣椒片爆香，再將黃魚、蒜仁、紅蘿蔔片及香菇放入，開中火並加入調味料煮至水滾後關小火，不時剷動魚身以防沾鍋，煮至湯汁收乾即可。
主菜 .魚肉 .中式料理 .葷食
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