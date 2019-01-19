食譜:台式蒸魚(1):www.ytower.com.tw
食譜:台式蒸魚(1)

  • 【做　法】
  • 1.薑絲、紅辣椒絲、五花肉絲、香菇絲及所有調味料一起拌勻。
  • 2.魚洗淨後在表面劃刀，放至蒸盤上，將作法1拌好的調味料均勻的灑在魚上，蓋上保鮮膜，放入蒸籠中，以大火蒸15分鐘取出，撕去保鮮膜、撒上蔥花即可。
  • 【備　註】
  • 在魚身上劃刀可以利於蒸氣的穿透，讓魚肉更容易熟，也能讓魚肉接觸到調味料，吃起來味道更好。
主菜 .魚肉 .中式料理 .葷食
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