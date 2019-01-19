食譜:蘋果子薑魚:www.ytower.com.tw

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食譜:蘋果子薑魚

  • 【做　法】
  • 1.嫩薑及蘋果切絲；紅辣椒去蒂及籽後切絲；鱸魚洗淨瀝乾，在魚身上劃刀備用。
  • 2.熱鍋，放入約4大匙油，開中火燒至油稍熱，放入魚以小火煎至兩面金黃，熟後起鍋裝盤。
  • 3.鍋底留少許油，放入薑絲、蘋果絲、紅辣椒絲炒香，加入水、鹽、白醋、細砂糖煮至滾。
  • 4.作法3續用太白粉水勾芡，撒上香油，淋至魚上。青江菜洗淨切小朵，汆燙後圍盤邊做盤飾即可。
主菜 .魚肉 .中式料理 .葷食
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