食譜:味噌海鮮鍋:www.ytower.com.tw

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食譜:味噌海鮮鍋

  • 【做　法】
  • 1.鮮蝦剪去長鬚；魚肉切厚片；魷魚切花刀；上述食材汆燙約5秒後瀝乾，備用。
  • 2.高麗菜切小塊；鴻喜菇及美白菇去蒂頭，備用。
  • 3.鍋中加入水，放入薑末及高麗菜煮滾；味噌加入少許水調勻後與醬油加入鍋中。
  • 4.煮至高麗菜軟後將海鮮料、什錦火鍋料、菇類及蔥段排放入鍋，煮滾即可。
主菜 .魚肉 .中式料理 .葷食
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