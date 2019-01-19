食譜:鮮魚米粉:www.ytower.com.tw

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食譜:鮮魚米粉

  • 【做　法】
  • 1.米粉泡水20分鐘後瀝乾；金鯧魚洗淨切塊；紅蔥頭切碎；蒜苗切片，備用。
  • 2.熱鍋倒入4大匙沙拉油，放入鯧魚，以中火煎至兩面酥脆後撈起。
  • 3.鍋底留少許沙拉油，以小火爆香紅蔥頭後倒入高湯、米粉及金鯧魚，煮約1分鐘後加入鹽、細砂糖、白胡椒、蒜苗。
  • 4.煮勻後關火起鍋，撒上芹菜末即可。
粥品 .魚肉 .中式料理 .葷食
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