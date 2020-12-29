食譜:破布子鱈魚:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.蛋豆腐切片後放入保鮮盒中。
  • 2.在豆腐上放入鱈魚片後撒上薑末、辣椒末，再淋上米酒、破布子與破布子湯汁即可入電鍋蒸。
  • 【備　註】
  • 鮮甜清爽 肉質軟嫩醬汁下飯
主菜 .魚肉 .中式料理 .葷食
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