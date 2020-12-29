食譜:豆豉虱目魚腹(1):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.豆豉洗淨過水瀝乾備用。
  • 2.將虱目魚腹片放入盒中，撒上蒜末、辣椒末、豆豉，再淋上醬油與米酒即可入電鍋蒸。
主菜 .魚肉 .中式料理 .葷食
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