食譜:破布子鱈魚(1):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.將鱈魚放入玻璃蒸鍋內，接續淋上破布子醬、蒜末、辣椒末與米酒，蓋上鍋蓋後設定[海鮮]、調整時間為20分鐘。
  • 2.待時間完畢之後，起鍋前撒上細蔥花即可。
主菜 .魚肉 .中式料理 .葷食
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