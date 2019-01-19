食譜:鮮炒扇貝:www.ytower.com.tw

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食譜:鮮炒扇貝

  • 【做　法】
  • 1.西芹去粗絲後與紅黃甜椒切片，甜豆絲去粗邊，蔥切段、薑切片。
  • 2.扇貝用開水汆燙約20秒後取出沖涼，取出扇貝肉瀝乾。
  • 3.熱鍋倒入1大匙油小火爆香蔥、薑，加入扇貝、紅黃甜椒、西芹、米酒、水中火炒勻。
  • 4.加入調味料，炒勻後用太白粉水勾芡再灑入香油即可。
主菜 .貝類 .中式料理 .葷食
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