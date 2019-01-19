食譜:干貝絲瓜(1):www.ytower.com.tw
食譜:干貝絲瓜(1)

  • 【做　法】
  • 1.干貝放碗裡加入水（淹過干貝），入蒸籠蒸約15分鐘後放涼剝絲；絲瓜去皮及籽後切小塊；蔥切粒備用。
  • 2.熱鍋倒入少許油，小火爆香蔥薑後放入絲瓜及入調味料A，小火滾煮約1分鐘後將絲瓜撈出排放至盤中。
  • 3.另熱鍋放入調味料B中的高湯、鹽、細砂糖、白胡椒粉及干貝絲煮開後用太白粉水勾芡後加入香油，淋在絲瓜上即可。
主菜 .貝類 .中式料理 .葷食
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