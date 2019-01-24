食譜:鮑魚枸杞湯:www.ytower.com.tw

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食譜:鮑魚枸杞湯

  • 【做　法】
  • 1.鮑魚刷洗乾淨備用。
  • 2.鴻喜菇、紅棗和香菜梗沖水；枸杞洗淨泡水；山藥去皮切塊備用。
  • 3.將作法1、2的材料（香菜梗、枸杞先不放入）、薑片、紅蘿蔔片和調味料A所有材料，一起放入電鍋內鍋中。
  • 4.外鍋加入1又1/2杯水，按下開關至跳起，續燜10分鐘即可。
  • 5.最後再淋入香油即可。
.貝類 .中式料理 .葷食
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