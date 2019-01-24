食譜:彩蔬拌鮮干貝:www.ytower.com.tw

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食譜:彩蔬拌鮮干貝

  • 【做　法】
  • 1.鮮干貝切厚片；西洋芹去粗絲切片；紅、黃甜椒切片，備用。
  • 2.將作法1的西洋芹和紅、黃甜椒放入沸水中汆燙30秒撈起，用冰開水泡涼，瀝乾備用。
  • 3.將鮮干貝放入沸水中後，關火，利用餘溫浸泡30秒後撈起，用涼開水泡涼再瀝乾，備用。
  • 將作法2的西洋芹和紅、黃甜椒、作法3的鮮干貝放入大碗中，再加入薑末、蒜末和所有調味料一起拌勻即可。
主菜 .貝類 .中式料理 .葷食
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