食譜:香菇海味湯:www.ytower.com.tw
食譜:香菇海味湯

  • 【做　法】
  • 1.乾香菇用涼開水泡軟後去蒂切丁；蟹味條切小塊。
  • 2.將香菇丁、蟹味條塊、碗豆苗、蔥花及鹽、香油、白胡椒粉放入杯中。
  • 3.沖入熱開水拌勻即可。
.甲殼類 .中式料理 .葷食
上線日期: