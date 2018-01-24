食譜:高粱豆腐螃蟹煲:www.ytower.com.tw

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食譜:高粱豆腐螃蟹煲

  • 【做　法】
  • 1.先將螃蟹洗淨切塊；嫩豆腐切大塊，備用。
  • 2.蒜頭、青蔥、紅辣椒、薑都切碎備用。
  • 3.取一炒鍋，倒入1大匙沙拉油，加入作法2材料以中火先爆香，再加入豆腐塊、綠豆寬粉條、螃蟹以及所有調味料，以中火燴煮約10分鐘至入味即可。
主菜 .甲殼類 .中式料理 .葷食
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