食譜:花雕蝦:www.ytower.com.tw
食譜:花雕蝦

  • 【做　法】
  • 1.將白蝦剪鬚、去砂筋後洗淨備用。
  • 2.蔥與薑切片備用。
  • 3.取一湯鍋，加入所有材料B與蔥片、薑片，再加入所有調味料，以中火燴煮約10分鐘後，加入作法1的白蝦，續煮約5分鐘即可。
主菜 .甲殼類 .中式料理 .葷食
上線日期: