食譜:酒釀醬燒蝦:www.ytower.com.tw

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食譜:酒釀醬燒蝦

  • 【做　法】
  • 1.白蝦去腸泥，剪去長鬚洗淨瀝乾。
  • 2.熱鍋，倒入2大匙沙拉油，將白蝦下鍋煎香。
  • 3.放入洋蔥末、辣椒末、蒜末、薑末下鍋炒香，加入所有調味料，以小火燒至湯汁收乾即可。
  • 【備　註】
  • 酒釀除了煮成甜品之外，做成鹹口味的菜餚也很適合，酒釀搭配上甘醇醬油產生的鹹甜滋味，略帶酒香與豆香味，讓菜色吃起來更多風味層次。
  • 約10分鐘
主菜 .甲殼類 .中式料理 .葷食
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