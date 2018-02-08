食譜:鮮蝦起司焗土司:www.ytower.com.tw

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食譜:鮮蝦起司焗土司

  • 【做　法】
  • 1.蘆筍洗淨切小段；小番茄洗淨對切；鴻喜菇去蒂洗淨切小段，備用。
  • 2.草蝦剪鬚再去沙筋；土司切大塊狀，備用。
  • 3.將所有調味料一起攪拌均勻成醬汁備用。
  • 4.取一烤皿，排入作法1的所有材料，再加入土司塊，淋上作法3的醬汁後，放入200℃的烤箱中烤約10分鐘上色即可。
  • 【備　註】
  • 麵糊 1大匙（適量麵粉加水）
  • 一人份
開胃前菜 .甲殼類 .西式料理 .葷食 .蛋土司 做營養早午餐
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