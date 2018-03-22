食譜:杏仁果蝦鬆:www.ytower.com.tw

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食譜:杏仁果蝦鬆

  • 【做　法】
  • 1.蝦仁加入所有調味料拌勻；杏仁果切碎，備用。
  • 2.以小火炒香芹菜末、作法1的蝦仁末和杏仁果炒勻。
  • 3.將生菜葉洗淨擺盤後，放上冬粉和作法2的杏仁果蝦鬆即可。
開胃前菜 .甲殼類 .中式料理 .葷食
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