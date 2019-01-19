食譜:果律蝦球(7):www.ytower.com.tw
食譜:果律蝦球(7)

  • 【做　法】
  • 1.蝦仁洗淨瀝乾水分後用刀從蝦背劃開（深約至1/3處），用調味料A抓勻醃漬約2分鐘；檸檬壓汁與調味料B調勻成醬汁；切片鳳梨歷乾湯汁裝盤墊底備用。
  • 2.熱油鍋至約150℃，蝦仁裹上乾太白粉後倒入油鍋炸約2分鐘至表面酥脆後起鍋瀝乾油。
  • 3.洗淨鍋子，熱鍋，倒入蝦仁，淋上醬汁拌勻即可裝盤。
主菜 .甲殼類 .中式料理 .葷食
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