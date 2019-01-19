食譜:乾燒鮮蝦(1):www.ytower.com.tw
食譜:乾燒鮮蝦(1)

  • 【做　法】
  • 1.白蝦挑去腸泥，剪去長鬚及腳，洗淨瀝乾。
  • 2.熱鍋後倒入1大匙沙拉油，把蝦平鋪至鍋中，小火煎約1分鐘後翻面，再煎約1分鐘至兩面變紅香氣溢出。
  • 3.開中火加入蒜末、洋蔥末與蝦一起翻炒約30秒後加入辣椒醬、酒釀、水及細砂糖，拌勻後煮開。煮至湯汁收乾即可起鍋裝盤。
  • 【備　註】
  • 蝦子先煎過再略燒煮，能讓蝦子的味道更香。
主菜 .甲殼類 .中式料理 .葷食
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