食譜:杏仁生菜蝦卷:www.ytower.com.tw

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食譜:杏仁生菜蝦卷

  • 【做　法】
  • 1.將蝦仁洗淨用刀背拍成泥，加入鹽摔打拌勻至有黏性。
  • 2.加入其餘調味料A及蔥花、薑末、洋蔥末拌勻成蝦漿備用。
  • 3.西生菜用剪刀剪成碗形置盤上；蝦漿分成6份沾上杏仁粒搓成長條狀成蝦卷。
  • 4.熱油鍋至120℃，將蝦卷入鍋，小火炸至金黃色撈起。
  • 5.將作法4的蝦卷放至生菜葉上。擠上沙拉醬即可。
主菜 .甲殼類 .中式料理 .葷食
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