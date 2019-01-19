食譜:鳳梨蝦片沙拉:www.ytower.com.tw

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食譜:鳳梨蝦片沙拉

  • 【做　法】
  • 1.將白灼蝦用開水洗淨，去殼切成片狀，備用。
  • 2.將苜蓿芽洗淨，備用。
  • 3.將美奶滋放入容器中，加入鹽、白胡椒粉攪拌均勻
  • 4.將作法2的苜蓿芽鋪底，再鋪上罐頭鳳梨片和作法1的蝦片，淋入作法3的美奶滋。
  • 5.最後擺上巴西里裝飾即可。
主菜 .甲殼類 .中式料理 .葷食
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