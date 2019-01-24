食譜:百香果沙拉蝦:www.ytower.com.tw

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食譜:百香果沙拉蝦

  • 【做　法】
  • 1.將蘆筍切去接近根部較老的部分，放入沸水汆燙約10秒後撈起，用冰開水浸涼裝盤。
  • 2.白蝦用沸水汆燙20秒後撈起去殼，排放至蘆筍上。
  • 3.將百香果肉和沙拉醬拌勻成醬汁，再淋至蘆筍和白蝦上即可。
主菜 .甲殼類 .中式料理 .葷食
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