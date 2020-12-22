食譜:蒜泥蒸蝦(3):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.鮮蝦剪去尖鬚，去除腸泥後從背部剖開不切斷。
  • 2.將所有調味料混合拌勻成蒜泥醬。
  • 3.將鮮蝦排在蒸盤上，淋上蒜泥醬。
  • 4.蒸鍋水煮滾，放入鮮蝦，蒸約6分鐘後，撒上蔥花起鍋。
主菜 .甲殼類 .中式料理 .葷食
上線日期: