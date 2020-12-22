食譜:芙蓉螃蟹(2):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.螃蟹從冰水中取出，把殼撬開後去除內臟。
  • 2.翻面再將腹部殼也去除。
  • 3.再將螃蟹刷洗乾淨，保留蟹黃。
  • 4.將螃蟹切成大塊狀，螯敲裂。
  • 5.取鍋，鍋中鋪上蛋豆腐，再加入螃蟹塊、薑絲、紹興酒。
  • 6.蓋上鍋蓋，以中小火蒸約10分鐘。
  • 7.再淋入蛋液(雞蛋8顆+鹽1/2茶匙+水150cc)，蓋上鍋蓋，以中小火蒸約8分鐘。
  • 【備　註】
  • 美味關鍵：螃蟹先蒸熟再加蛋液續蒸，才會滑嫩
主菜 .甲殼類 .中式料理 .葷食
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