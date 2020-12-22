食譜:清蒸蘆筍鮮蝦:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.把柴魚醬油等材料混合均勻。
  • 2.蘆筍根部削去老皮切去尾部，鮮蝦去頭尾腸泥、背部劃刀不切斷。
  • 3.蘆筍放入盤內，放上鮮蝦淋上將汁。
  • 4.電鍋外鍋放1杯水蒸至有蒸汽，放入蘆筍鮮蝦蒸5分鐘即可。
主菜 .甲殼類 .中式料理 .葷食
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