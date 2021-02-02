食譜:蝦仁千張餃:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.將大張千張切成1/4成餃子皮大小。
  • 2.千張中間放入一大匙肉餡，再用虎口稍微捏緊做成燒賣形狀，再放入蒸籠中。
  • 3.鍋中煮好水，有蒸氣時將蒸籠放入，蒸約5分鐘即可依個人口味搭配沾料食用。
小吃 .甲殼類 .中式料理 .葷食
上線日期: