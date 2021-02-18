食譜:鮮蒸海鮮盒:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.將海鮮都放入玻璃蒸鍋中。
  • 2.加入蔥段、薑片、米酒。
  • 3.蓋上玻璃蓋，蒸20分鐘。
  • 4.整盆端上桌就能吃囉。
主菜 .甲殼類 .中式料理 .葷食
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