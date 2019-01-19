食譜:鮮蔬海鮮煲:www.ytower.com.tw

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食譜:鮮蔬海鮮煲

  • 【做　法】
  • 1.魷魚肉切花；魚肉切小塊；蘆筍切小段；鮮香菇去蒂頭切花。
  • 2.熱鍋，加入2大匙沙拉油，以小火爆香蒜末及薑末，加入蝦仁、魷魚及魚肉略炒香。再加入高湯、米酒、鹽、細砂糖、白胡椒粉煮至滾。
  • 3.倒入紅蘿蔔片、蘆筍及鮮香菇以小火煮約1分鐘，用太白粉水勾芡，淋上香油即可。
主菜 .頭足類及軟體族類 .中式料理 .葷食
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