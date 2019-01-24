食譜:涼拌海蜇皮(11):www.ytower.com.tw
食譜:涼拌海蜇皮(11)

  • 【做　法】
  • 1.將海蜇皮切絲，以約80°C的熱水汆燙後，以流動的冷水持續沖約10分鐘，用指甲掐海蜇皮感覺會脆時，撈起瀝乾備用。
  • 2.將作法1的海蜇皮、小黃瓜絲、蒜末、紅辣椒末、蔥花及所有調味料一起拌勻即可。
開胃前菜 .頭足類及軟體族類 .中式料理 .葷食
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