食譜:可樂滷花枝(1):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.將所有材料B裝入棉質滷包袋中捆緊，即為可樂滷包。
  • 2.花枝洗淨，放入電鍋內鍋中，加入薑片、作法1的滷包、水、所有調味料，再倒入可樂，外鍋加1杯水，煮至開關跳起燜5分鐘。
  • 3.食用時取出滷好花枝切片擺盤，再放入蒜苗片即可。
主菜 .頭足類及軟體族類 .中式料理 .葷食
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