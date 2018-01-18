食譜:蟹黃豆腐(5):www.ytower.com.tw
食譜:蟹黃豆腐(5)

  • 【做　法】
  • 1.蛋豆腐切丁，放入160℃的油溫中略炸，炸至金黃，撈起備用。
  • 2.用湯匙將紅蘿蔔刮成泥，鍋中放少許油燒熱，放入紅蘿蔔泥炒香。
  • 3.再放入蔥末和薑末炒勻，倒入調味料A所有材料燒煮，將紅蘿蔔煮至軟。
  • 4.續放入作法1的炸豆腐丁和豌豆，煮至湯汁略收乾。
  • 5.最後再勾芡，淋入香油拌勻即可。
主菜 . .中式料理 .素食
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