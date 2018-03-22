食譜:酸辣皮蛋拌核桃:www.ytower.com.tw

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食譜:酸辣皮蛋拌核桃

  • 【做　法】
  • 1.皮蛋放入沸水中煮約5分鐘至熟，取出去殼，每顆約切6片，備用。
  • 2.香菜末、辣椒末、蒜末加入所有調味料拌勻，備用。
  • 3.將作法2的皮蛋加入作法2的調味料並放入核桃拌勻即可。
開胃前菜 . .中式料理 .葷食
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