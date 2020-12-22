食譜:蒸蛋(2):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.雞蛋加入水、鹽、白胡椒粉、米酒拌勻成蛋液。
  • 2.用筷子將蛋液打勻。
  • 3.過篩蛋液倒入容器中，再放入電鍋中。[過篩會讓蒸蛋更細緻]
  • 4.電鍋外鍋放2杯水，蓋上鍋蓋，鍋蓋留縫隙，蒸約20分鐘即可。
  • 【備　註】
  • 關鍵就是留縫隙！讓鍋內的蒸氣排出，若沒留縫隙蒸蛋就會膨脹過頭，起鍋後會立刻塌陷，造成表面凹凸不平！
  • 滑嫩比例蛋1：水1.5
主菜 . .中式料理 .葷食
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