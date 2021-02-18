食譜:蛋包湯(1):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.取鍋，將水煮至底部冒泡微滾。
  • 2.將蛋打入，保持小火，煮約5分鐘至蛋白凝固後取出。
  • 3.放入喜愛的湯料中即可。
. .中式料理 .葷食
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