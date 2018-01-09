食譜:豆酥蛋豆腐(1):www.ytower.com.tw
食譜:豆酥蛋豆腐(1)

  • 【做　法】
  • 1雞蛋豆腐分切成八等份的方塊狀，盛入盤中，接著放入電鍋內，外鍋加1/3杯水，蒸約5分鐘。
  • 2取鍋，加入3大匙油，先放入豆酥以小火炒約1分鐘，再放入蒜末炒2分鐘，接著加入調味料炒勻後，加入蔥花略拌勻即可。
主菜 .豆腐 .中式料理 .葷食
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