食譜:和風香菇酥豆腐:www.ytower.com.tw
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和風香菇酥豆腐
【材 料】
鮮香菇蒂
50公克
板豆腐
2塊
日式太白粉
2大匙
蔥末
少許
【調 味 料】
日式醬油
1/4小匙
味醂
1/2大匙
【做 法】
1.鮮香菇蒂洗淨拔成細絲，放入油鍋中以大火炸至金黃香酥，撈出瀝乾油脂，備用。
2.熱油鍋，豆腐沾上日式太白粉，放入油鍋以中火炸酥，撈出瀝乾油脂，盛盤備用。
3.所有調味料拌勻，淋至作法2的豆腐上，撒上作法1的香菇蒂酥、擺上少許蔥末即可。
【備 註】
這道料理中的豆腐建議選用水份較少、不易破碎的板豆腐，油炸後也較不易變形。作法2的日式太白粉即片栗粉，質感較綿密、顏色偏白。
開胃前菜
.
豆腐
.
日式料理
.
素食
上線日期:
2/27/2018
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