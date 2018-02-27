食譜:和風香菇酥豆腐:www.ytower.com.tw
食譜:和風香菇酥豆腐

  • 【做　法】
  • 1.鮮香菇蒂洗淨拔成細絲，放入油鍋中以大火炸至金黃香酥，撈出瀝乾油脂，備用。
  • 2.熱油鍋，豆腐沾上日式太白粉，放入油鍋以中火炸酥，撈出瀝乾油脂，盛盤備用。
  • 3.所有調味料拌勻，淋至作法2的豆腐上，撒上作法1的香菇蒂酥、擺上少許蔥末即可。
  • 【備　註】
  • 這道料理中的豆腐建議選用水份較少、不易破碎的板豆腐，油炸後也較不易變形。作法2的日式太白粉即片栗粉，質感較綿密、顏色偏白。
開胃前菜 .豆腐 .日式料理 .素食
上線日期: