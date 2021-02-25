食譜:茶香滷豆干(1):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.茶葉放入杯中，倒入300cc滾水，泡3分鐘濾出茶湯備用。
  • 2.豆干洗淨，放入電鍋內鍋中，加入所有調味料、水，作法1的茶湯，再放入蒜苗段、紅辣椒、胡椒粒，外鍋加入1杯水，滷至開關跳起燜5分鐘。
  • 3.食用時取出滷好豆干切片即可。
小吃 .豆干、豆包、腐皮類製品 .中式料理 .素食
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