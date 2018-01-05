食譜:黑糖薑茶:www.ytower.com.tw

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食譜:黑糖薑茶

  • 【做　法】
  • 1.老薑拍碎備用。
  • 2.將作法1的老薑、南薑片和水放入鍋中，煮開後轉小火再續煮15分鐘。
  • 3.最後加入黑糖煮勻即可。
  • 【備　註】
  • 黑糖是近年來很夯的養生食物，因為在製作的過程中，黑糖精製的程度比較低，所以含有豐富的微量元素，除了熱量和甜味，還有溫補益氣之效。再搭配發汗去風寒的薑茶，天冷時來一杯，寒氣通通不見，而且對女生也相當好。
飲料 .根莖類 .中式料理 .素食
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