食譜:蔘菊茶:www.ytower.com.tw

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食譜:蔘菊茶

  • 【做　法】
  • 1.把菊花用清水清洗乾淨備用。
  • 2.將作法1的菊花、西洋蔘、桂圓和枸杞放入保溫杯中。
  • 3.最後倒入熱開水浸泡約5分鐘即可。
  • 【備　註】
  • 中藥的養生飲品不是泡越久越好，浸泡太久反而容易失味，泡了20分鐘就可以把食材全部撈除，才可保持最佳風味。
飲料 .根莖類 .中式料理 .素食
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