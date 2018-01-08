食譜:地瓜芋頭甜湯:www.ytower.com.tw

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食譜:地瓜芋頭甜湯

  • 【做　法】
  • 1.地瓜及芋頭切成約2公分平方大小的小塊。
  • 2.將地瓜及芋頭放入燜燒罐中。
  • 3.加入開水(配方外)至八分滿，預熱20秒後將水倒出。
  • 4.加入280㏄開水後蓋緊蓋子，悶50分鐘後，倒入碗中加入細砂糖調味即可。
.根莖類 .中式料理 .素食
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