食譜:糖醋燒子排:www.ytower.com.tw

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食譜:糖醋燒子排

  • 【做　法】
  • 1.芋頭去皮切厚片，蒸軟後趁熱壓成泥備用。
  • 2.將油條切成段狀，挖空後塞入作法1的芋泥，放入150℃的油溫中略炸，撈起備用。
  • 3.將材料B的所有材料切成菱形片，放入鍋中炒香，加入調味料和作法2的所有材料拌勻至略收汁。
  • 4.盛盤時再以生菜鋪底即可。
主菜 .根莖類 .中式料理 .素食
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