食譜:芙蓉百花蘆筍:www.ytower.com.tw

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食譜:芙蓉百花蘆筍
  • 【調 味 料】
  • 少許
  • 70cc

  • 【做　法】
  • 1.雞蛋打散，加入調味料所有材料打勻，容器放入鍋中，蓋子不蓋滿，蒸5分鐘至熟。
  • 2.蘆筍去硬皮，對剖切長段；紅蘿蔔切片；生香菇刻花；綠花椰菜洗淨，切小朵，分別放入滾水中略汆燙，撈起備用。
  • 3.將作法2的所有蔬菜再排入作法1的蒸蛋上即可。
  • 【備　註】
  • 蒸蛋聽起來容易，但要蒸的好還是需要一些小技巧。蒸蛋的時候，鍋蓋不要全蓋，留些縫隙，這樣蒸起來才不容易有孔洞。
主菜 .根莖類 .中式料理 .葷食
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