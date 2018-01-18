食譜:生菜蔬食香鬆:www.ytower.com.tw

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食譜:生菜蔬食香鬆

  • 【做　法】
  • 1.美生菜洗淨，用剪刀剪成圓形備用。
  • 2.將材料B所有材料切小丁，鍋中放少許油燒熱，放入小丁炒香，加入調味料A所有材料炒勻。
  • 3.最後再勾芡，淋入香油拌勻。
  • 4.食用時取作法1的美生菜，包入作法3的餡料即可。
  • 【備　註】
  • 這道料理其實就是葷食中蝦鬆的作法，用多種蔬菜取代蝦仁，每樣都要切成一樣大小的小丁，切得整整齊齊，再入鍋炒的香噴噴，口感很平均，吃起來才會有質感。
開胃前菜 .根莖類 .中式料理 .素食
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