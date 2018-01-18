食譜:黃金燻蔬菜卷:www.ytower.com.tw
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黃金燻蔬菜卷
【材 料】
A.腐皮
1張
B.豆芽
30公克
香菜
20公克
紅蘿蔔絲
20公克
薑絲
5公克
C.菠菜絲
適量
蕃茄片
適量
燻料：
中筋麵粉
50公克
紅茶葉
2大匙
糖
50公克
【醃 料】
鹽
1/2小匙
白胡椒粉
少許
太白粉
1大匙
【做 法】
1.將材料B所有材料混合，加入所有醃料材料抓勻，包入腐皮中，捲成圓筒狀備用，用麵糊〈份量外〉封口。
2.將作法1的腐皮捲放入140℃的油溫中，以小火略炸，炸至金黃撈起備用。
3.將燻料材料放入鐵鍋中，擺入蒸架，放入作法2的炸腐皮捲，開中火燻約3分鐘，取出切段備用。
4.將材料C的菠菜絲和蕃茄片擺盤圍邊裝飾，再放入作法3的燻腐皮卷即可。
主菜
.
根莖類
.
中式料理
.
素食
上線日期:
1/18/2018
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