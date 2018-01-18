食譜:黃金燻蔬菜卷:www.ytower.com.tw
食譜:黃金燻蔬菜卷

  • 【做　法】
  • 1.將材料B所有材料混合，加入所有醃料材料抓勻，包入腐皮中，捲成圓筒狀備用，用麵糊〈份量外〉封口。
  • 2.將作法1的腐皮捲放入140℃的油溫中，以小火略炸，炸至金黃撈起備用。
  • 3.將燻料材料放入鐵鍋中，擺入蒸架，放入作法2的炸腐皮捲，開中火燻約3分鐘，取出切段備用。
  • 4.將材料C的菠菜絲和蕃茄片擺盤圍邊裝飾，再放入作法3的燻腐皮卷即可。
主菜 .根莖類 .中式料理 .素食
上線日期: